شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى لجمهورها: آسفة إنى بعيِّد عليكم متأخر بس تعبت شوية والحمد لله بقيت أحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هبة مجدي على تهنئة جمهورها بعيد الأضحى المبارك، عبر حسابها الشخصى على إنستجرام. وكتبت هبة مجدي: "عيد سعيد عليكم جميعاً.. آسفة إنى بعيِّد عليكم متأخر بس تعبت شوية والحمد لله بقيت أحسن.. ربنا يشفى كل مريض ويبعد عنا المرض يا رب".



حساب هبة مجدى على إنستجرام

ومؤخرا كشفت الفنانة هبة مجدي عن صورها وهي صغيرة برفقة والدها الراحل، وذلك احتفالا بعيد الأب، وعلقت هبة على الصور التي نشرتها من خلال حساب إنستجرام الخاص بها بـ"اسمه مجدى.. هو أبي لكنه أفضل رجل في العالم.. لديه كل المكونات لرجل حقيقي (آه والله) كنت محظوظة بهذا الرجل.. عيد أب سعيد يا مجدى في الجنة ".

وكان برنامج "نجوم السماء" استضاف الفنان والمطرب محمد محسن، وزوجته الفنانة هبة مجدى، حيث قفزا من ارتفاع 14 ألف قدم فوق سطح الأرض بالمظلة، من مدينة الأقصر.

وعلق الفنان محمد محسن على القفزة: "مافيش أجمل من عيشة الحرية، زي الطيور في الهوا، بصراحة، احنا شوفنا في حفلة طريق الكباش بحضور الرئيس السيسي، لكن الواقع غير اللي شوفناه فى التليفزيون خالص، لما بنشوف الحاجة على الطبيعة قصادك، بتحس إحساس مختلف وحاجة عبقرية جدا، منظر بيخلى الواحد فخور إن هو مصرى".