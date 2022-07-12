شكرا لقرائتكم خبر عن أورتيجا ينتهى من تصوير كليب "مدرسة شيطان" بمشاركة خالد عجمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مطرب المهرجانات أورتيجا من تصوير كليب جديد يحمل اسم "مدرسة شيطان" بمشاركة المطرب خالد عجمى ومن إخراج ميدو عماد، وتدور فكرة الأغنية عن جيل الشباب الضايع، والذى يعتمد فقط على الإدمان والمخدرات، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وطرح أورتيجا من فترة عدة أغانى من ضمنها أغنية "المملكة"، وتم تصويرها بعدد من الأماكن الساحلية، واستغرق تصويرها يومين بين منطقة الجلالة والسخنة والزعفرانة.

أغنية "المملكة" تأتي ضمن سلسلة أغاني قام بطرحها أورتيجا بعد انفصاله عن صديقه مطرب المهرجانات أوكا، وتأتي كلمات الأغنية: "أنا بالنسبالي الدنيا دي مش فرقالي باصص قدامي مابرجعش ورا تاني الدنيا دي حافظها ماشية بالأسامي.. أيوة الخلاصة كلو لادا وانا فيراري".

أغنية مملكة كلمات هيما وتوزيع أورتيجا وجيزاوي وميكس وماستر شيندي وخليل استايلست كارولينا قنديل إخراج كريم الغمري.