شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان جرش يلجأ للمنصات الإلكترونية لبث فعالياته لكل أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان جرش للثقافة والفنون والمهرجانات العربية بث فعالياته عبر أحد المنصات الإلكترونية، إلى كل أنحاء العالم.

وقال المدير التنفيذى للمهرجان مازن قعوار: إن إدارة جرش حريصة على إيصال رسالة الأردن من خلال المهرجان إلى الفضاء العالمى الذى ينسجم مع أهداف المهرجان وسعيه لتطوير وسائله الترويجية وتمكين أكبر قدر من الجمهور لمتابعة فعالياته التى تقام فى المدينة الأثرية.

وأكد قعوار أن المهرجان ينظر للإفادة من التكنولوجيا الحديثة بوصفها لغة العصر التى تفتح الآفاق للارتقاء بالمهرجان للوصول إلى سائر جهات الأرض بتقنية عالية وجودة كبيرة وتحقق خدمة مهمة للسياحة والسياحة الثقافية.

وأشار قعوار إلى أن المهرجان حريص على تمكين الأردنيين فى المهجر من متابعة برامج المهرجان الوطنى والمشاركة فى التواصل مع الفعاليات التى ينظمها المهرجان بما يحقق البهجة والفرح.