شكرا لقرائتكم خبر عن جوى كينج عن علاقتها ببراد بيت: كريم جدا وعلمنى الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جوى كينج البالغة من العمر 22 عاما، فى مقابلة مع مجلة مينز جورنال إنها تعلمت الكثير من براد بيت خلال فترة تصوير فيلمهما Bullet Train، مؤكدة أنها تعلمت بعض دروس فى الحياة منه وأنه كان كريما جدًا فى مساعدة شخص مثلها.

وفى سياق متصل تستقبل دور العرض السينمائي في مصر، فيلم براد بيت Bullet Train يوم 4 أغسطس المقبل، وهو الفيلم الذى يدور حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة ولكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.

وكان قد كشف موقع ديلى ميل، خلال تقرير، عن أحدث ظهور للنجم براد بيت من كواليس تصوير فيلمه الجديد Bullet Train، ووصف تقرير ديلى ميل الصور الذى تم رصدها للممثل العالمى على أنها جاءت خلال مشهد ليلى يقوم بتصويره براد بيت.