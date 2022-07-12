شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تقضى ريم مصطفى إجازة عيد الأضحى بايطاليا × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعدد من الصور أثناء قضائها إجازة عيد الأضحى المبارك في إيطاليا، وذلك قبل العودة لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "دوبامين" المكون من 15 حلقة، والذى صورت جزءا في أحداثه قبل إجازة العيد.



ريم مصطفى

وتستعد ريم مصطفى، لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "دوبامين" الأسبوع المقبل، وذلك لعرضه قريباً، وهو تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كل من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وشاركت ريم مصطفى خلال سباق الدراما الرمضانية 2022، في بطولة مسلسل "suits بالعربى" إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.



ريم مصطفى فى اجازة العيد



يم مصطفى أمام البحر فى ايطاليا



الفنانة ريم مصطفى



ريم مصطفى