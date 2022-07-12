شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وأنتونيس ريموس يحييان حفلا غنائيا فى جزيرة يونانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد رمضان حفلا غنائيا فى جزيرة ميكونوس باليونان، ويشارك فى الحفل المغنى اليونانى الشهير أنتونيس ريموس، وذلك يوم الخميس 28 يوليو.

وكان طرح النجم محمد رمضان أحدث أغنياته التي تحمل اسم "تنطيط"، على "يوتيوب" ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهى الأغنية التي طرحها على طريقة الفيديو كليب.

أغنية "تنطيط" كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، ومن تنفيذ محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.

يذكر أن محمد رمضان، طرح مؤخرا أغنية "بلالين" عبر على "يوتيوب"، وحققت نجاحا بعد طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كما يواصل أيضا تحضيراته لفيلمه السينمائي الجديد "نمبر وان" من إخراج ياسر سامي.

محمد رمضان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر.