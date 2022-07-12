شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تروج لأغنيتها الجديدة "زهرة من الياسمين".. وتعلق: لبنان العشق الأبدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة إليسا، أمس، أغنيتها الجديدة زهرة من الياسمين، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وروجت عبر حسابها على تويتر للأغنية قائلة: "زهرة من الياسمين مليانة عشق وحنين، لبنان العشق الأبدى".



إليسا

واحتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد "من أول دقيقة"، إلى 150 مليون مشاهدة في أقل من شهرين، وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" 150 مليون في هذا الوقت القصير تجاوز توقعاتي بكل الطرق الممكنة لا شيء ولا أحد يستطيع أن يقف في طريق سعادتي في هذه اللحظة".

وكانت النجمة إليسا قد احتفلت مؤخرًا بنجاح أغنيتها الجديدة "من أول دقيقة"، مع سعد لمجرد وتحقيقها ملايين المشاهدات، كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ 100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:"100 مليون لـ بتمون ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت أيضًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.

وكانت قد شاركت النجمة إليسا النجمة السورية أصالة، الغناء في حفل زفاف ابنة الأخيرة، شام الذهبي، حيث غنت النجمتان إليسا وأصالة أغنية "أسعد واحدة"، وبعد الغناء أخذت إليسا بوكيه الورد مع العروسة شام، وردد الحضور لإليسا: "العروسة القادمة إنتى"، ثم قالت أصالة "يارب" ورسمت الضحكة والسعادة على وجه إليسا بعد أخذ البوكيه.