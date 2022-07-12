شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ضيف شرف وأيمن الشيوي رئيساً لأولى دورات مهرجان المنصورة المسرحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد أيام الدورة الأولي من مهرجان المنصورة المسرحي دورة الراحل محمود نسيم، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ومحافظة الدقهلية، حيث سينطلق يوم السبت القادم الموافق 16 يوليو وحتى الجمعة الموافق 22 يوليو، وسيكون النجم محمد صبحي هو ضيف شرف الدورة الأولى من المهرجان وسيتم تكريمه خلال حفل الافتتاح.

وسيتضمن المهرجان 13 ورشة فنية في كل مجالات المسرح "تمثيل، كتابة مسرحية، قراءة نص مسرحي، تأثير الموسيقي في المسرح، اعداد موسيقي، دراماتورج، ديكور وتكنولوجيا، مكياج وأقنعة السينوغرافيا والإضاءة ، وحكي " وسيقدم الورش صفوة من الفنانين والأكاديميين في جميع المجالات .

يذكر أن رئيس المهرجان الدكتور أيمن الشيوي ، ومدير المهرجان الفنان أحمد عبد الجليل ، وأمين عام المهرجان إيمان أبو الغيط ، وسيقام حفل افتتاح المهرجان بمكتبة مصر العامة بمحافظة الدقهلية ، وكانت ادارة المهرجان اعلنت عن شروط المشاركة في المهرجان وهي ألا تزيد مدة العرض المشارك على ساعة واحدة ولا تقل عن 45 دقيقة، وألا يزيد عدد أفراد العرض المسرحي عن 20 فردا، ويشترط أن يكون النص المسرحي مرخصا من الرقابة على المصنفات الفنية، وتتحمل إدارة المهرجان تجهيزات المسرح فقط من الإضاءة والصوت.