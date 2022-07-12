بعد سحب “فارس” من دور العرض.. منتج الفيلم: ما حدث طبيعي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: كشف المنتج السينمائي المصري أيمن يوسف، عن أنه يرفض أي اتهامات بشأن سحب فيلم “فارس”، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أحمد زاهر، من دور العرض السينمائي، مشدداً على أن هذا الإجراء، تم من جانب شركة التوزيع.

وتابع في تصريحات صحفية أنه لا يحق له كمنتج أن يعترض على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الفيلم، الذي لم يقترب من تحقيق مليون جنيه في الإيرادات، حيث كان ينافس في موسم عيد الفطر السينمائي، لكنه لم يواصل المنافسة مع الأفلام الأخرى، التي تستمر في عيد الأضحى الحالي.

وتابع أنه لا ينظر خلفه، فما حدث أمر طبيعي، حيث بدأ التحضير لفيلمه السينمائي الجديد “رهبة”، الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أحمد الفيشاوي، مردفاً أن التحضيرات سيتم استئنافها بعد عيد الأضحى المبارك، حيث يعمل المنتج الفني على اختيار باقي أبطال الفيلم، الذي يدور في إطار كوميدي، على أن يتم التصوير خلال الفترة المقبلة.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، قد كشف عن بدء التحضير الخاص بفيلمه الجديد، الذي قال إنه سيكون مفاجأة لجمهوره، حيث روج له بصورة مع فريق العمل عبر موقع “إنستغرام”، كما كتب: “بسم الله الرحمن الرحيم، تعاقدت على فيلمي الجديد، “رهبة”، للمنتج أيمن يوسف، وتأليف محمد علام، حيث إنه أول فيلم كوميدي للمخرج رضا عبدالرازق”.

ويذكر أن فيلم “فارس”، يقوم ببطولته أحمد زاهر، الذي يجسد أول بطولة مطلقة له في السينما، كما شاركه البطولة الفنانون: حسين فهمي، إيمان العاصي، عابد عناني، ملك زاهر، منة فضالي، أحمد صفوت، وغيرهم… من تأليف حسام موسى، إخراج رؤوف عبد العزيز.