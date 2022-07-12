“هوس الرجلين”.. كيم كارداشيان تداعب حبيبها الجديد بقدميها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الأميركية كيم كارداشيان عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصوّر التي جمعتها في أوضاع شبه حميمة مع الممثل الأميركي بيت ديفيدسون.

ورصدت الصور كارداشيان (41 عاماً) وديفيدسون (27 عاماً) خلال استمتاعهما بوقتهما بالقرب من حوض السباحة، إلى جانب مداعبة نجمة تلفزيون الواقع بقدميها الفنان الشاب الذي يصغرها بـ14 عاماً.

وعلّقت كلوي كارداشيان ساخرةً على منشور شقيقتها كيم بقولها: “هل أنتما مصابان بهوس الأقدام أيضاً؟”. وبرزت علاقة كارداشيان بالممثل الكوميدي إلى العلن، بعد تواجدهما معاً في المدينة الترفيهية “كنوت باري فارم” في كاليفورنيا، خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وظهرت كيم بأنها تحظى بوقت ممتع مع ديفيدسون وشوهدت تجلس إلى جانبه وتمسك بيده من شدة خوفها في لعبة السفينة الدوارة.

وانتشرت أخبار ارتباطهما بسرعة البرق بخاصة بعد تقبيل ديفيدسون كيم في مشهد كوميدي في برنامج “إس أن إل” حيث لعبا دوري علاء الدين وياسمين على بساط الريح.

ويذكر أن كيم تقدّمت رسمياً بطلب الطلاق من كانييه ويست في شباط (فبراير) من هذا العام بعد نحو سبعة أعوام من الزواج، وطالبت بحضانة قانونية ومادية مشتركة لأطفالهما الأربعة.