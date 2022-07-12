بعد انفصاله عن حبيبته الجديدة.. بيكيه يسعى لمصالحة شاكيرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت صحيفة “الماركا” الإسبانية أن نجم كرة القدم بيكيه قد قطع علاقته مع النادلة التي من المفترض أنه كان على علاقة بها ويسعى الآن لمصالحة المغنية العالمية شاكيرا بعد إعلانهما الانفصال رسمياً منذ فترة.

وهذا ما أكده المصور الصحافي جوردي مارتن لصحيفة “تيلي ثينكو”: “يسعى بيكيه إلى إعادة العلاقات الجيدة مع شاكيرا؛ فهو أعزب الآن”.

وأضاف أن الزوجين السابقين يبدآن المصالحة من خلال محاميهما، حيث يتطلعان إلى التوصل لتفاهم مشترك حول مستقبلهما ومستقبل أطفالهما.

وأوضح الموقع، أن المشكلة الحالية بينهما هي المكان الذي يعيش فيه كلاهما مع الأطفال، حيث يرغب بيكيه في بقاء شاكيرا وأطفالهما في برشلونة، بينما تريد نجمة البوب المغادرة إلى ميامي في الولايات المتحدة الأميركية.

وكشف الموقع، أن بيكيه التقى بأطفاله منذ أيام قليلة، مما يؤكد أن العلاقة بينه وبين شاكيرا قد تعود إلى سابق عهدها.

يشار إلى أن شاكيرا لفتت الأنظار مؤخراً بظهورها مع شاب مجهول أثناء ممارسة رياضة ركوب الأمواج على أحد الشواطئ، وقد نشرت صحيفة “الديلي ميل” صوراً مختلفة للمغنية والشاب. وأضافت: “كانت شاكيرا تبتسم عندما ذهبت لركوب الأمواج في إسبانيا مع صديقها الوسيم وابنها ميلان”.