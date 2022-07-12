“محجوز في مخيم”.. قضية فضل شاكر إلى الواجهة من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد الفنان اللبناني فضل شاكر ليتصدّر الأخبار المثيرة للجدل بسبب تدوينته بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتي أعادت قضية ملاحقته القضائية إلى الواجهة من جديد.

وكتب فضل تغريدة مثيرة للجدل عبر “تويتر” جاء فيها: “بكرا بصيرو 18 عيد وأنا محجوز بمخيم عين الحلوي وما عامل شي وكل التهم ضدي ملفّقه واتحدى الدوله إذا عليي أي دليل. بس بدّي قول حسبي الله ونِعم الوكيل”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغريدة شاكر وانقسمت التعليقات بين من وافق على كلامه ودعمه في مطالباته، ومن عارضة وشنّ هجوماً قاسياً عليه، متهمين إياه بالإساءة الى لبنان وجيشه، وأن هناك أدلة وتسجيلات فيديو توثق الجرم.

وكانت المحكمة العسكرية في لبنان قد أصدرت حكماً على المغني فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة “التدخل في أعمال الإرهاب”، على خلفية دعمه مجموعات متشدّدة شاركت في معارك ضد الجيش اللبناني.

من ناحية أخرى، أطلق فضل شاكر أخيراً أحدث أغانيه بعنوان “العزيز”، و”ابعد خلاص”، وهما من توزيع علي أباظة وضمن أغانى الميني ألبوم الجديد الذي طرحه أخيراً على فترات متقطعة.