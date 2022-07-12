يسرا ترد على أنباء انفصالها عن زوجها.. صورة قطعت الشك باليقين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت النجمة المصرية يسرا أنباء انفصالها عن زوجها رجل الأعمال خالد سليم بطريقة غير مباشرة، إذ نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع “إنستغرام” خلال قضائهما إجازة عيد الأضحى معًا في الساحل الشمالي.

وجاءت صورة يسرا مع زوجها لتقطع الشكل باليقين بخصوص أخبار انفصالهما التي انتشرت بشكل واسع في الأيام الماضية. وعلّقت يسرا على الصورة قائلةً: “أحلى إجازة عيد مع حبايبنا وأصحابنا من الساحل”، وحازت الصورة إعجاب الكثير من الجماهير والمتابعين”، لتنفي يسرا بذلك الشائعات التي انتشرت أخيراُ حول انفصالها عن زوجها بسبب خلاف بينهما.

وحرصت يسرا على تقديم التهنئة والمعايدة لجمهورها ومتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، وعلّقت عليها، قائلة: “كل سنة وجمهوري والشعب العربي بألف خير… عيد أضحى سعيد على الجميع”… وأضافت: “تقبّل الله منا ومنكم صيام عرفات وجميع الطاعات… ربنا يديم عليكم نعمة الصحة وراحة البال”.

وكان المنتج جمال العدل قد أعلن منذ أيام مباشرته إنتاج مسلسل جديد بعنوان “روز وليلى”، من بطولة النجمتين يسرا ونيللي كريم، وأن من المقرر بدء التصوير بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، كاشفاً أنه تم التعاقد مع النجوم: أحمد وفيق، هشام عاشور ومروان يونس، ليكونوا ضمن قائمة أبطال العمل الدرامي المنتظر، ويواصل العدل عملية التعاقد مع باقي أبطال العمل.

الجدير بالذكر أن يسرا قدمت مسلسل “أحلام سعيدة”، خلال سباق رمضان الدرامي الماضي، وحققت فيه نجاحاً كبيراً، وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة، وشارك فيه كل من مي كساب، غادة عادل، وشيماء سيف.