أول تعليق لـ عمر كمال بعد فسخ خطوبته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، خلال تصريحات صحافية، انفصاله عن خطيبته بعد علاقة دامت ستة أشهر فقط، معبّراً عن حزنه الشديد لذلك.

ورد كمال على سؤال حول إمكانية عودتهما مرة أخرى، بأنه لا يعلم ما إذا كان هناك أمل في ذلك أم لا… وأضاف: “أنا في أسوأ حالاتي أنا في العادي فرفوش، والله أعلم ممكن نرجع ولا لأ، أول مرة يأثر عليا نفسياً أنا كنت مرتبط بقالي 6 شهور وكنا محددين ميعاد الجواز لكن محصلش نصيب أنا حزين جداً”.

من ناحية أخرى، انتهى المطرب عبد الباسط حمودة، بمشاركة عمر كمال، من تصوير كليب “حلوين” في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح أغنية “ضيعنا”، وظهر عمر كمال في الكليب بلوك جديد من حيث الشعر والملابس.

الكليب صُوّر في حارة شعبية بمنطقة الهرم، وهو من إنتاج عمر كمال الذي حرص على ظهور الكليب بدون راقصات، وهو القرار الجديد الذي اتخذه بعدم الاستعانة براقصات واعتباره بداية جديدة له في الكليبات.

الأغنية من كلمات عمرو القاضي، وتم تسجيلها داخل أحد الاستديوهات الخاصة، استعداداً لطرحها عقب الانتهاء من تصوير الكليب الخاص بها.