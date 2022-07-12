بعد الشيشة.. محمد رمضان يثير الجدل بتقليعة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان محمد رمضان مرّة جديدة الكثير من الجدل بين الجمهور أثناء احتفاله بإجازته الصيفية وعيد الأضحى، وطريقته في الترويج لحفله المقبل في تركيا.

ونشر النجم المصري مقطع فيديو ترويجي وظهر فيه مرتدياً كفاً ذهبياً بداخل طيارته الخاصة قبل وصوله إلى تركيا لإحياء حفله المقبل المقرر إقامته 13 يوليو المقبل.

وعلق على المقطع “رايح أولع تركيا وراجع على طول”. وتعرض رمضان لانتقادات واسعة بسبب الكف الذهبية التي ظهر بها، حيث اعتبر العديد من الأشخاص أنها حركات أنثوية وغير مناسبة، في حين ركز العديد من الاشخاص على طريقته في الاستعراض.

وكان رمضان قد أحدث ضجة كبيرة بمقطع فيديو ظهر فيه في حمّام السباحة وهو يدخّن “الشيشة”، وفي خلفية الفيديو تصدح أغنيته الشهيرة “السلطان”.

وتلقى رمضان العديد من الانتقادات من متابعيه الذين نصحوه بأن يكون قدوة لأولاده حتى لا يندم على ذلك في المستقبل.

ومن ناحية أخرى، ينشغل محمد رمضان حالياً بالبحث عن مخرج جديد لفيلمه الجديد “نمبر وان”، بعد اعتذار المخرج ياسر سامي عنه.

وأكدت مصادر صحافية أن اعتذار ياسر سامي سببه انشغاله بتصوير فيلم جديد بعنوان “المطاريد”، من بطولة أحمد حاتم وإياد نصار وعدد كبير من النجوم، وأن الاعتذار تم رسمياً وحالياً يبحث محمد رمضان عن مخرج آخر للعمل بدلاً من ياسر سامي.

وكان ياسر سامي قد أعلن أنه في مرحلة التحضيرات لفيلم “نمبر وان”، ومعاينة أماكن التصوير، وأن من المقرر أن يشارك في العمل نجم عالمي، ليفاجئ بعدها جمهور رمضان بالانسحاب من الفيلم.

ولم يكشف محمد رمضان لجمهوره تفاصيل فيلمه الجديد، واكتفى بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام” من كواليس تدريباته الخاصة بالفيلم، وعلّق قائلاً: “بسم الله توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم “نمبر وان”.