إلهام شاهين وليلى علوي تجتمعان بعد 26 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم الصداقة القديمة التي تجمع النجمتين إلهام شاهين وليلى علوي، إلا أنهما لم تلتقيا على الشاشة سوى مرة واحدة في فيلم “يا دنيا يا غرامي” والذي أُنتج عام 1996، لتنفرد بعده كل واحدة منهما بأعمالها.

وكشفت إلهام أنها تحضّر حالياً لفيلمها الجديد “4 ستات شداد”، والذي يجمعها بصديقتها ليلى علوي للمرة الثانية في تاريخهما الفني، حيث يعقد المخرج محمد أبو سيف جلسات مكثّفة من أجل اختيار باقي أبطال العمل، والبدء بالتصوير قريباً.

من ناحية أخرى، تواصل إلهام شاهين التحضير لفيلم آخر بعنوان “بنات صابرة”، والذي تناقش من خلاله قضية زواج القاصرات وختان الإناث، كما تواصل الشركة التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

وكان آخر أعمال إلهام شاهين في السينما فيلم “حظر تجول”، والذي عُرض عام 2020، وشاركها في بطولته كلٌ من: أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

وشاركت ليلى علوي في موسم رمضان الماضي بمسلسل “دنيا تانية” الذي تعرّض لموجة كبيرة من الانتقادات، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبدالعال، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم مجدي كامل، فراس سعيد وآخرون.

وتنتظر ليلى علوي عرض فيلم “التاريخ السري لكوثر”، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، وتشاركها في البطولة زينة، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين. وكان آخر أعمالها في السينما فيلم “200 جنيه”، من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، وقد شارك فيه عدد كبير من النجوم بينهم: أحمد رزق، هاني رمزي، أحمد آدم، محمود البزاوي، أحمد السعدني، ومي سليم.