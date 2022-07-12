شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تنشر صورة مع والدتها الراحلة فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورة تجمعها بوالدتها الراحلة، عبر حسابها بانستجرام، وأحيت ذكرى مرور27 شهرا على وفاتها، وعلقت :"الغرام أمى سبعة وعشرون شهر حبيبة العمر".



دنيا عبد العزيز ووالدتها



دنيا عبد العزيز

ومن جهة أخرى احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز بحفل زفافها، على البحر بمدينة نويبع بجنوب سيناء، شهر مايو الماضى، وحضر الحفل عدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، وحرصت أن يقام حفل الزفاف بشكل نهارى، وأحيت حفل الزفاف الفنانة الاستعراضية دينا.

وشاركت دنيا عبد العزيز فى السباق الرمضانى 2022 بمسلسلين وهما مسلسل "المداح 2" للفنان حمادة هلال، ومسلسل "ملف سرى" للفنان هاني سلامة.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

أما مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.