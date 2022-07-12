شكرا لقرائتكم خبر عن ملحم زين يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان صيف قلعة حلب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب ملحم زين، اليوم الثلاثاء، حفلا غنائيًا فى مهرجان صيف قلعة حلب، والذى يتزامن أيضا مع عيد الأضحى المبارك، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته اللبنانية، وذلك ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

وطرح المطرب اللبنانى ملحم زين مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "أمى وضحكتك"، على موقع يوتيوب، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مهند العزاوى، وألحان على جاسم، وتوزيع الموسيقى أحمد المهندس، وإخراج عادل سرحان.

من ناحية أخرى طرح ملحم مؤخرًا أغنية "لما الحكي"، كلمات نزار فرنسيس، وألحان توزيع ميشال فاضل، وإخراج سام كيال، وشارك ملحم أيضا في تصوير الكليب عدد من الفنانين اللبنانيين وهم عبدو شاهين، وختام اللحام، وعصام الأشقر، وجوي سلامة، ويهدف الكليب للتوعية من عواقب انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى التوعية بالالتزام بالمعايير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى.

وكان ملحم زين أيضا شارك فى أوبريت غنائى لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل"، وشارك ملحم في الأوبريت مع عدد من نجوم الغناء فى الوطن العربي وهم : صابر الرباعى، نجوى كرم،عاصي الحلاني، وليد توفيق، ريد ون، يارا، فايز السعيد، لطيفة العرفاوي، وليد الشامي، محمد الشحي، بلقيس فتحي، محمد عساف، سيف نبيل، سعد لمجرد، ومايا دياب، وأسما لمنور وعبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرين.