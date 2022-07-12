شكرا لقرائتكم خبر عن "الشياكة" أحدث أغانى صابر الرباعي بتوقيع مدين وعمرو الخضري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم صابر الرباعي أحدث أغانيه على يوتيوب التي تحمل اسم "الشياكة" من كلمات هاني عبد الكريم وألحان مدين وتوزيع عمرو الخضري، وتقول الأغنية: الشياكة والجمال ده مش مجرد صدفه واحده دانت كل دقيقه تحلى طب قولي ليه المظاهر دي بدايه وانت ظاهر مالبدايه عالموضه انت ولا ساحر ولا انت إيه يحق لجمالك متشغلش بالك يا سايق دلالك ولايق عليك.

مؤخرا المطرب التونسى صابر الرباعى، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سلملى"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوى.

وأحيا المطرب صابر الرباعي حفلا غنائيا في باريس منذ أيام، حيث كشف صابر عن فيديو وصوله للمطار من خلال حسابه على انستجرام، وعلق عليه: " وصلنا عاصمة الحب والجمال باريس لإحياء حفل بقاعة العروض الموسيقية..الشهيرة Les Folies Bergère ....ان شاء الله بتكون ليله من العمر مع الجمهور الغالي".

وقدم صابر الرباعى خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحاً خلال مشواره الغنائى منها، يا عسل، مثلت الحب، عالطاير، عمرى الجديد، أتحدى العالم، ماتخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، أعز الحبايب، يللى بجمالك، جرحى ماشفي، على اللى جرى، ومن التراث التونسى سيدى منصور.

أما عن آخر حفلات النجم صابر الرباعى فى مصر، فكانت بمهرجان الموسيقى العربية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التى نظمتها دار الأوبرا المصرية.