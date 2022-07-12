شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى يعلن عن مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج بيتر ميمى رسميًا عن مسلسله الذى يحمل عنوان "الحشاشين أبطال وأباطيل من وحى التاريخ" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه رمضان المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج سينرجى تامر مرسى.

وكتب بيتر ميمى على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "مسلسل الحشاشين أبطال وأباطيل من وحى التاريخ، حقيقة حسن الصباح وفرقة الحشاشين الذين أرعبوا العالم كله فى القرن الحادى عشر".

ويعرض للنجم كريم عبد العزيز الآن فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، ويشاركه البطولة، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب "أحمد عبد الحى"، وهو شخصية حقيقية كان موجودًا أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وكانت شهرته وقتها "أحمد كيرة"، وخلال الأحداث يلتقى "أحمد كيرة مع عبدالقادر شحاتة الجن وهو الشخصية التى يجسدها النجم أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين، ويشاركان فى التصدى للاحتلال الإنجليزى ضمن إطار من الإثارة والتشويق.