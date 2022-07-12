شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام عيد الأضحى 2022 تتخطى 16 مليون جنيه فى شباك تذاكر ثالث أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت أفلام عيد الأضحى 16 مليون جنيه إيرادات أمس الاثنين ثالث أيام العيد، حيث بلغت 16.455.884 جنيها وزعت على 5 أفلام هى: "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى، وفيلم "العنكبوت" للنجمين أحمد السقا ومنى زكى، وفيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، وفيلم "عمهم" للنجم محمد إمام.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، سلوى عثمان، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

يذكر أن فيلم "بحبك" يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط فى حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفى، محمد سلام، هدى المفتى، أيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.