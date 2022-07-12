شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي الوزير لـ"الخليج 365": حالتى مستقرة وما زلت في العناية المركزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان حمدى الوزير جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في شرايين القلب، قائلا في تصريحات لـ"الخليج 365":" الحمد لله حالتى مستقرة إلى حد ما، وما زلت في العناية المركزة، وأحمد ربنا على كل شيء".

وقالت مؤخرا مى ابنة الفنان حمدى الوزير إن والدها حاليًا يجرى عملية جراحية دقيقة فى شرايين القلب، داخل أحد مستشفيات عين شمس، داعية من الله أن تمر هذه العملية على خير، خاصة أن حالته حرجة، على حد قولها.

وأضافت مى أنه كان المفترض تركيب دعامات له، ولكن وصولها يحتاج إلى فترة كبيرة، وحالته لن تسمح بتأخر العملية.

وعلقت مؤخرًا مى حمدى الوزير على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة: "يا رب اشفي أبويا يا رب وطمنا عليه، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك والله كلنا، ربنا يحفظك ويعافيك، أرجوكم دعواتكم ليه هيعمل عملية جراحية دقيقة فى شرايين القلب، اللهم عافيه واشفه شفاء تاما لا يغادر سقما وبارك فى عُمره وصحته".

وأضافت: "شكرًا ألف شكر للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك، والفنانة نهال عنبر شكرا على تعبك واهتمامك بكل التفاصيل من أول لحظة يا حبيبتى، وأستاذ إيهاب فهمى، أستاذ أحمد سلامة وكل أعضاء مجلس النقابة، شكرا بجد ممتنة ليكم من كل قلبي".