شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المحطات الفنية فى مشوار الراحل مظهر أبو النجا بذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى مظهر أبو النجا، الذى قدم أعمالا مهمة تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، خاصة الأفلام التى قدمها طيلة مشواره الفنى حيث تمتع الفنان الراحل بحس كوميدى ميزه عن باقى فنانى جيله، ودائماً ما استعان به الزعيم عادل إمام فى عدد من أفلامه التى قدمها فى فترة السبعينيات.

شارك مظهر أبو النجا فى ما يقرب من 100 فيلم سينمائى إضافة إلى أعمال مسرحية عديدة وأيضاً تليفزيونية، إلا أن أعماله السينمائية هى التى حظيت بشهرة أكبر، خاصة التى قدمها فى فترة السبعينيات والثمانينيات.

انطلق مظهر أبو النجا على شاشة السينما من خلال المخرج محمود فريد، الذى اختاره لتجسيد دور فلاح يتقدّم لمعهد أمناء الشرطة فى أحداث فيلم "شياطين للأبد"، من إنتاج 1974، وهو من بطولة عادل إمام، وناهد شريف، وصفاء أبو السعود، ونال شهرته من خلال الكلمات التى رددها فى الأحداث وهى "يا لهوى" و"يا خرابى" و"يا خراشى" و"يا حلاوة"، ليستقر أبو النجا على الأخيرة، ويرددها 12 مرة فى الفيلم، وتحدث نجاحا مدويا غير متوقع على الإطلاق، وانطلق بعدها وقدم العديد من الأفلام منها.

ومن أبرز مسرحيات مظهر أبوالنجا "موزة وتلات سكاكين، وزوج في المصيدة، واتجه عام 1971 إلى مسرح الريحاني وقدم كممثل عدة مسرحيات منها، "باي باي" و"الملاك الأزرق" و"الأخوة الأندال".

وشارك أبو النجا سينمائيا في العديد من الأفلام، وتميز بخفة ظله الكبيرة وكانت تلازمه عبارة شهيرة في كافة أعماله وهي "يا حلاوة"، ومن أبرز أفلامه، "لمؤاخذة يا دعبس" و"المشاغبون في البحرية" و"المخطوفة" و"الغني والفقير".

تزوج الفنان مظهر أبو النجا من الفنانة آمال حلمي، وتعرف عليها عن طريق مسرحية "دلوعة يا بيه"، التي شاركا فيها سويا، وبدأت قصة الحب بينهما، ورغم رفض والدها زواجها من أبوالنجا إلا أنه وافق بعد تمسكها به بشدة، وانجبا بعد ذلك 4 أبناء.

رحل مظهر أبو النجا عن دنيانا يوم 1 مايو عام 2017 داخل أحد المستشفيات الخاصة، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع مع المرض حيث عانى من مرض الفشل الكلوي في الفترة الأخيرة قبل وفاته، وتنبأ بوفاته قبل فترة من رحيله، وأوصى شقيقته بمكان دفنه .