ناهد السباعى تحتفل بعيد الأضحى مع والدتها بـ"بيجامة العيد"

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ناهد السباعى بعيد الأضحى مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى، وشقيقها وزوجته الفنانة آية سماحة، حيث نشرت صورتها مع والدتها، وكذلك مع شقيقها وزوجته وعلقت عليها "ما يطلبه المستمعون.. بيجامة العيد".



ناهد السباعى مع والدتها

وأحيت الشهر الماضى ناهد السباعى الذكرى السادسة عشر لوفاة جدتها الفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان، مؤكدة أنها كانت أحلى وأجمل جدة فى الوجود.



ناهد السباعى ووالدتها وشقيقها وايه سماحة

ونشرت ناهد صورا لها فى طفولتها مع جدتها وأسرتها، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "الذكرى السنوية لأحلى وأجمل جدة فى الوجود، اللهم ارحم جدتى حبيبتى وجازها بأحسن ما لديك، اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها وأدخلها الجنة".

وسبق وأكدت الفنانة ناهد السباعى أنها لا تستطيع تقديم قصة حياة جدتها فى عمل سينمائى أو درامى، وذلك بعد سؤالها فى أحد اللقاءات المصورة إذا كان من الممكن أن تؤدى عملا عن السيرة الذاتية لحياة جدتها الفنانة القديرة الراحلة هدى سلطان، وقالت ناهد "ازاي بس انت قوليلي، انا جدتي بيضاء وشعرها اصفر وعنيها ملونة .. اعملها ازي.. خلينا فى الفراعنة".