تعليق لـ ياسمين عبد العزيز على نصائح دار الإفتاء يثير تفاعلًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعلت الفنانة ياسمين عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تفاعلت مع منشور نشره أحد المواقع الإخبارية يحمل نصائح من دار الإفتاء المصرية للأزواج بعدم جعل أيام العيد نكداً وحزناً.

ونشرت ياسمين صورة الخبر والذى جاء بعنوان: “الإفتاء تحذر من النكد والحزن في أيام العيد” وعلقت عليه قائلة: “حاضر”.

وتفاعل عدد كبير من جمهورها مع الصورة وتعليقها عليها، حيث جاءتها آلاف التعليقات الطريفة من الجمهور.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد احتفلت بعيد الأضحى بطريقتها الخاصة من خلال صورة جديدة لها من أمام البحر.

وظهرت النجمة المصرية في الصورة على الشرفة أمام البحر وكانت بالحجاب والعباءة أو ما يشبه إسدال الصلاة، وبدت على طبيعتها من دون مكياج.

وأرفقت ياسمين الصورة بتهنئة لجمهورها بمناسبة عيد الأضحى، وكتبت: “كل سنة وأنتم بخير عيد سعيد”.

وعانت النجمة المصرية في الفترة الأخيرة من شائعات كثيرة حول انفصالها عن النجم أحمد العوضي، ليخرج الأخير وينفي كل ما كتب ونشر صورة مع زوجته وكتب: “مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي بحبك”.