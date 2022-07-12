ساندي تخرج عن صمتها.. هل عادت إلى طليقها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرجت الفنانة المصرية ساندي عن صمتها، وكشفت لأول مرّة عن تفاصيل علاقتها بطليقها حازم كتانة، بعدما أثارت الجدل بصور عدة جمعتهما مع نجلهما رغم انفصالهما.

وقالت ساندي في مقطع فيديو نشرته عبر خاصية “الستوري” في حسابها بموقع “إنستغرام”: “جاتلي رسايل بيباركولي على رجوعي لطليقي ووالد ابني، وبقول لهم إحنا مرجعناش، ولكننا كويسين مع بعض”. وأضافت: “ومش معنى إننا منفصلين إننا أعداء وبنكره بعض، وعادي إننا منجحناش في العلاقة، ومفيش داعي نجرجر بعض في المحاكم، وبنعامل بعض بالحسنى وده الوضع الطبيعي، لأننا عشنا وأكلنا عيش وملح، واللي مش طبيعي هو تفكير الناس”.

وكانت ساندي قد أعلنت منذ ثلاثة أعوام انفصالها رسمياً عن حازم كتانة، وذلك في تصريحات تلفزيونية، لكنها رفضت كشف أي تفاصيل، مؤكدةً استمرار الود بينهما، وأنها ستلجأ إليه طلباً للنصيحة، على عكس زوجها الأول حسام بدران، والذي تسبب لها في أزمة نفسية حينها.

وكشفت ساندي الفترة الماضية عن تفاصيل تعرّضها للسرقة في فرنسا، وفقدان كل متعلقاتها الشخصية وملابسها هناك، حيث نشرت فيديو عبر “إنستغرام” سُجّل داخل سيارة، زجاجها مكسور، وقالت: “اتسرقت في فرنسا يا جماعة، وكل شنط الشوبينغ اتسرقت علشان تعرفوا بس إننا عايشين في أمان، عمار يا مصر”.

وكان آخر أعمال المطربة ساندي أغنية “إزيك النهاردة” التي طرحتها عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.