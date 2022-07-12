بطريقته الخاصة.. عادل إمام يُكذّب شائعات مرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الفنان عادل إمام بشكل عملي كل الأخبار التي تردّدت الفترة الماضية حول حالته الصحية، وذلك من خلال صورة له نشرها عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” هنأ فيها جمهوره والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك… وعلّق “الزعيم” على الصورة قائلاً: “كل عام وأنتم بخير”.

وكانت أخبار عدة قد انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن صحة الفنان عادل أمام ليست بخير، وذلك بسبب غيابه عن الساحة الفنية لفترة طويلة، وعدم تواجده في أي مناسبات فنية، الأمر الذي دفع الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق العديد من الشائعات حول صحة “الزعيم”.

وفي هذا السياق خرج نجل عادل إمام، محمد إمام وحسم الجدل المثار حول صحة والده، قائلاً في لقاء مع برنامج “et بالعربي”: “الحمد الله الزعيم زي الفل”، نافياً بذلك كل الاخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية حول تدهور صحته.