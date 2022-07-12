رامي صبري يحيي ذكرى وفاة شقيقه.. “ببص ورايا مش بلاقيك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان رامي صبري الذكرى الأولى لوفاة شقيقه الأصغر كريم، وذلك من خلال صور عدة له نشرها عبر حساب رامي الخاص في “إنستغرام” وعلّق عليها قائلاً: “أخي الغالي… زي انهارده تلقيت الخبر الصادم وهو خبر وفاتك”.

وتابع: “يوم من أسوأ أيام حياتي بجد… وحشتنا يا كريم يا طيب، آه بغني وبشتغل لكن مش مبسوط”. وأضاف: “في حاجة مهمة دايماً ناقصة، دايماً ببص ورايا علشان أشوفك مش بلاقيك زي ما كنت دايماً معانا، فاكرك وكل يوم بدعيلك كل ما بفتكرك يا طيب، أنا مقصرتش معاك والله، بس هو ربنا عايز كده، واقصى ما يمكن أن يفعله إنسان هو تنفيذ إرادة الله، ربنا يرحمك يا غالي ويصبّرنا ويصبّر أمي”.

من ناحية أخرى، طرح رامي صبري منذ أيام أحدث أغنياته التي تحمل عنوان “إنتي جنان”، والتي ينافس بها في صيف 2022، وذلك عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وقد حصدت الأغنية الكثير من الإعجابات وتعليقات الدعم والتهنئة لرامي صبري، كما حصل الأخير على المعايدات من جمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك.