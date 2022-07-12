معجبة تخسر 31 ألف دولار.. بسبب اسم كرم بورسين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: درجت في الفترة الماضية عمليات انتحال الشخصية، واستخدام بعض أسماء المشاهير للنصب على الآخرين، وآخر المشاهير الذين جرى النصب باسمهم النجم التركي كرم بورسين.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإنَّ معجبة روسية تعرضت لعملية نصبٍ من قبل شخصٍ مجهول، ادعى أنه النجم التركي عبر الإنترنت، وطلب منها أن تقوم بتحويل مبلغٍ مالي قيمته مليونا روبل روسي (ما يعادل 31 ألف دولارٍ)، لتقوم هي على الفور بإرسال المبلغ لذلك الشخص.

وتابعت الصحيفة أن ذلك الشخص وبعد أن حصل على المبلغ، اختفى تماماً ولم يعد يردّ على رسائلها، وأن السيدة التي تعمل في مكتبة وتعيش بموسكو، تقدّمت بشكوى إلى الشرطة، التي فتحت تحقيقاً في الحادثة.

وعلى صعيدٍ آخر، كان الفنان التركي قد أثار استغراب جمهوره بعد ذكره اسم حبيبته السابقة الممثلة هاندا أرتشيل في تغريدةٍ له، تحدث فيها عن رأيه في التعليقات الموجودة على الإنترنت والمتعلقة بخطاب الكراهية ضد الناس، قائلاً إنه لن يؤيد أو يدعم شخصاً يكتب تعليقات كراهية ضد النساء، بمن في ذلك هاندا.

وكتب نجم “أنت اطرق بابي” تلك التغريدة، بعدما طلبت منه إحدى المتابعات أن يخبرها برأيه بشخصٍ من معجبيه يقوم بكتابة تعليقات كراهية يومية ضد النساء، ورغم أن تلك السيدة لم تكتب اسم هاندا في تغريدتها عندما طلبت رأيه، إلا أن كرم أقحم اسم الأخيرة في الأمر.

وأعاد هذا التعليق الأمل في قلوب جمهورهما، بأن يعود الثنائي الشهير إلى بعضهما بعد أن انفصلنا مؤخراً دون أن يعطي أي منهما سبباً واضحاً لفراقهم.

يُذكر أن علاقة الثنائي بدأت في كواليس مسلسل “أنت اطرق بابي” لتستمر علاقتهما لعام ونصف تقريباً، وليعلنا بعدها انفصالهما بطريقةٍ مُفاجئة، وقيل حينها إن السبب في ذلك قبول كرم لعرض تمثيلي إلى جانب زميلته الممثلة ديميت أوزدمير وهو ما رفضته هاندا، ليعود كرم ويرفض الدور إلا أن هاندا أصرت على ذلك، ولكنّ أياً من الطرفين لم يؤكد أو ينفي صحة تلك المزاعم.

وقام كلاهما، إثر ذلك، بحذف الصور المشتركة التي جمعتهما في المسلسل، وفي حياتهما، من على حسابيهما في “إنستغرام”.