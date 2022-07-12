شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني عن خطف رجل من أسرته: "مش على راسى بطحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النجمة دينا الشربيني عددا من التصريحات الخاصة بحياتها الشخصية، خلال لقائها فى أحد البرامج على يوتيوب، حيث قالت خلال برومو الحلقة "كنت طفلة شقية وعندية وزنانة، وبقول يا رب لو خلفت عيال ما يطلعوش زنانين، بس أكيد ربنا هيردهالى".

وحول رؤية نفسها ممثلة جيدة أوضحت دينا الشربيني "معرفش إذا كنت بعرف أمثل ولا لأ ولحد دلوقتى أنا ممكن أبقى بمثل زفت"، كما ردت على سؤال حول رأيها فى خطف رجل متزوج من أسرته وقالت: "مش على راسى بطحة أو أنه لازم أطلع أدافع عن نفسى، مع إنى عارفة أن ممكن يبقى ناس كتير كرهونى بسبب الموضوع ده".

وتنتظر دينا الشربيني عرض مسلسل وفيلم جديدين خلال الفترة المقبلة، وهما "آخر دور" المكون من 12 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية قريباً، وفيلم "يوم 13" الذى انتهت دينا من تصويره منذ عامين وتم تأجيله، حيث يبدأ صناعه في عمليات الدعاية بطرح تيلر تشويقى على السوشيال ميديا خلال الأيام المقبلة.

وانتهت دينا الشربيني من تصوير مسلسلها "آخر دور" قبل شهر رمضان الماضى مباشرة، وينتمي لنوعية الأعمال التشويقية الغامضة، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

أما فيلم "يوم 13" فتدورأحداثه فى إطار رعب مثير، ويعد الفيلم التجربة الأولى في السينما التي تقدم بتقنية الـ 3D، ويشارك في بطولته أحمد داود، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله.