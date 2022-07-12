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وزير السعاده عمرو دياب يتصدر الترند بعد طرح ميجا ميكس لـ3 أغنيات

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القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم عمرو دياب ترتد موقع تويتر بأغنيته "وزير السعادة" بعد ساعات من طرحه ميجا ميكس لأغنياته الثلاثة " وزير السعاده ، الناس الحلوة، ب و ح و ب و ك"، وتعتبر هذه المرة الأولى الذى يطرح فيها المطرب ميجا ميكس قبل الأغنية، واستطاع خلال ساعات قليلة أن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى، ولقبه العديد من جمهوره بـ وزير السعاده ليكون بذلك لقباً جديداً للهضبة. 

 

ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022، حيث تصدر ترند موقع تويتر مؤخرا بأغنيته "اللوك الجديد"، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.

 

ويحيى عمرو الليلة حفلا غنائيا يفتتح به موسم حفلات الصيف فى مدينة العلمين الجديدة وتم تجهيز المسرح بأحدث التجهيزات والإمكانيات التى تتوفر لأول مرة فى مصر، ما يضمن إبهارا ومستوى عالمى يساهم في جذب نجوم العالم لإقامة حفلات مماثلة ويتميز الحفل بديكورات باللون الأبيض ومن شروط الحفل الدخول بملابس بيضاء، ومن المقرر أن يقدم دياب فى الحفل باقة من أشهر أغانية القديمة والحديثة.

 

كما يستعد الهضبة لإحياء حفل افتتاح "موسم الجيمرز" في "بوليفارد الرياض"، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية ، يوم الخميس 14 يوليو، ومن المقرر أن يقدم دياب فى الحفل باقة من أشهر أغانية القديمة والحديثة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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