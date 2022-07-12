شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السعاده عمرو دياب يتصدر الترند بعد طرح ميجا ميكس لـ3 أغنيات والان مع تفاصيل الخبر
ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022، حيث تصدر ترند موقع تويتر مؤخرا بأغنيته "اللوك الجديد"، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.
ويحيى عمرو الليلة حفلا غنائيا يفتتح به موسم حفلات الصيف فى مدينة العلمين الجديدة وتم تجهيز المسرح بأحدث التجهيزات والإمكانيات التى تتوفر لأول مرة فى مصر، ما يضمن إبهارا ومستوى عالمى يساهم في جذب نجوم العالم لإقامة حفلات مماثلة ويتميز الحفل بديكورات باللون الأبيض ومن شروط الحفل الدخول بملابس بيضاء، ومن المقرر أن يقدم دياب فى الحفل باقة من أشهر أغانية القديمة والحديثة.
كما يستعد الهضبة لإحياء حفل افتتاح "موسم الجيمرز" في "بوليفارد الرياض"، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس 14 يوليو، ومن المقرر أن يقدم دياب فى الحفل باقة من أشهر أغانية القديمة والحديثة.