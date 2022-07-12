شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السعاده عمرو دياب يتصدر الترند بعد طرح ميجا ميكس لـ3 أغنيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم عمرو دياب ترتد موقع تويتر بأغنيته "وزير السعادة" بعد ساعات من طرحه ميجا ميكس لأغنياته الثلاثة " وزير السعاده ، الناس الحلوة، ب و ح و ب و ك"، وتعتبر هذه المرة الأولى الذى يطرح فيها المطرب ميجا ميكس قبل الأغنية، واستطاع خلال ساعات قليلة أن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى، ولقبه العديد من جمهوره بـ وزير السعاده ليكون بذلك لقباً جديداً للهضبة.

ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022، حيث تصدر ترند موقع تويتر مؤخرا بأغنيته "اللوك الجديد"، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.