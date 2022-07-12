شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبد الحميد: كلابى شاركتنى الحياة خلال العشر سنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان الكبير توفيق عبد الحميد عبر فيس بوك، صورة تجمعه بكلبيه، وهو يداعبهما فى منزله، وعلق على الصورة "أكتر اتنين شاركونى الحياة العشر سنوات الأخيرة من عمرى كاجو وجوكا كانوا قد كف اليد كاجو طيب وشجاع وودود جوكا ذكية جدا ودلوعه"، فى حين تفاعل معه الجمهور والمتابعين، وحكوا عن وفاء الكلاب وطيبتها وصداقتها للإنسان.



توفيق عبد الحميد مع كلبيه

وكشف عبد الحميد عبر حسابه على "فيس بوك" عن خطته المستقبلية بعد الشفاء من المرض، حيث نشر خطة أولى حال تعافيه وخطة بديلة، واستشار متابعيه على هذه الخطط وكتب قائلاً: "لا خاب من استشار وأنا بعتبر كل اللى بيتفاعلوا مع ما أنشر أصدقائى وأهلى وعزوتى".

خطة 1: إذا شاء ربنا وتعافيت يبقى التمثيل هو الأساس وحتى الآن يبدو الأمر صعب لكن.

ممكن خطة 2: برنامج على اليوتيوب بمشاركة مذيعة خلوقة ومثقفة وذات طلة مميزة وقد اتفقت معها وسيكون برنامجا متنوعا ومدروس جيدًا وربنا يقدم اللى فيه الخير دعواتكم.

وعاد الفنان الكبير توفيق عبد الحميد إلى الدراما في مسلسل "يوتيرن" بعد غياب 11 سنة وقدم خلال أحداث العمل شخصية والد ريهام حجاج، حيث وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو محكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن".

مسلسل "يوتيرن" عرض في شهر رمضان الماضى على أكثر من قناة، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.