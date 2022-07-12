شكرا لقرائتكم خبر عن "كيرة والجن" يسجل 7.6 مليون جنيه إيرادات أمس لتصل محصلته إلى 46 مليوناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "كيرة والجن" إيرادات كبيرة حيث سجل 7.646.048 جنيها ليلة أمس الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث انطلق العمل فى دور العرض السينمائية الخميس 30 يونيو الماضى، لتصل إيراداته حتى الآن لـ46 مليوناً فى شباك التذاكر، وتوقع الجمهور زيادة إيراداته، نظرًا لتميزه فى جميع عناصر الفيلم.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب "أحمد عبد الحى"، وهو شخصية حقيقية كان موجودًا أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وكانت شهرته وقتها "أحمد كيرة"، وخلال الأحداث يلتقى "أحمد كيرة مع عبدالقادر شحاتة الجن وهو الشخصية التى يجسدها النجم أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين، ويشاركان فى التصدى للاحتلال الإنجليزى ضمن إطار من الإثارة والتشويق.