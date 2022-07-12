شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة BTS تتعاقد مع Disney + لتقديم أعمال حصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتمكن محبو فرقة BTS قريبًا من مشاهدتهم على واحدة من أكبر منصات البث فى العالم، حيث ذكرت صحيفة The Hollywood Reporter أن شركة HYBE لإدارة الفرقة الكورية دخلت فى تعاون مع Disney + للعمل على محتوى حصرى.



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وحسب ما نشر في التقرير تشمل الشراكة خمسة مشاريع جديدة، من المقرر أن تكون ثلاثة منها سلسلة حصرية، وقالت جيسيكا كام إنجل، رئيسة محتوى APAC في Disney: "يسعدنا أن نتعاون مع Hybe لعرض محتواها الأصلى الذى تم إنشاؤه باستخدام IP فنان قوى على خدمات البث العالمية الخاصة بنا بما في ذلك Disney +".

ولم يكشف التقرير ما سيقدمه الفريق خاصة بعدما قررت فرقة البوب الكورية BTS أخذ استراحة من خلال انفصال أعضائها السبعة، ليقوم كل منهم بتقديم مجموعة من الأغانى بمفرده، وفقا لإحدى المواقع العالمية، وأعلنوا عن الأمر من خلال فيديو خاص به نشر على القناة الرسمية للفريق على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وظهر الـ 7 أفراد أعضاء فرقة BTS في الفيديو، وصرح RM، قائد الفرقة: "اعتقدت دائماً أن فرقة BTS مختلفين عن المجموعات الأخرى، لكن المشكلة في النظام الذى يتم التعامل به، خاصة وأنهم لا يمنحون الوقت لـ نضج أعضاء الفرق منفردين، وبالتالي تشعر الفرق في بعض الأحيان أن الفرقة فقدت اتجاهتها".

وأكمل RM حديثه قائلا: "نحن بحاجة إلى تقديم أشياء تعود بالنفع على كل شخص بـ مفرده، وهذا لا يعنى أننا لا نريد أن تستمر فرقة BTS ، ولكن يمكننا أن نقول أن الانفصل هو راحة مؤقتة من أعمال الفرقة".

وناقش أعضاء الفرقة في الفيديو تأثيرفيروس كورونا على مسارهم، وبالتالي فأنه الأمر أثر على النضج الفني لكل منهم على حدة.

وبالرغم من إعلان انفصال فرقة BTS ألاف أنه لم يعلن أي منهم عن أي مشروعات مستقبلية واضحة، وأكدوا جميعهم ان الانفصال سيؤدى إلى عودة قوية للفريق بـ أكمله في يوم ما.