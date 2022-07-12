شكرا لقرائتكم خبر عن "بحبك" يجمع فرح الزاهد بشقيقتها هنا الزاهد للمرة الثالثة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الشابة فرح الزاهد كضيفة شرف في أحداث فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى والمعروض حالياً فى السينمات، وجمعتها المشاهد التي ظهرت فيها بتامر وشقيقتها هنا، حيث اختارها تامر حسنى بطل ومؤلف ومخرج الفيلم لهذا الدور، ليكون "بحبك" ثالث الأعمال التي تجمع بين فرح الزاهد وشقيقتها فرح خلال العامين الماضين والتي بدأت فيهم مشوارها مع التمثيل.

واجتمعت فرح الزاهد مع شقيقتها هنا في حكايتين من حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" المكون من 40 حلقة وإخراج خالد الحلفاوى وتم عرضه في شهر فبراير الماضى، وخاضت به هنا الزاهد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، الحكاية الأولى كانت "المتخصصة"، والثانية "أمانى وتهانى".

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وشاركت فرح الزاهد في أكثر من عمل خلال العامين الأخيرين منها "الطاووس" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى وقام ببطولته جمال سليمان، سهر الصايغ، سميحة أيوب وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومسلسل "سوشيال" من 15 حلقة وتم عرضه على قناة الحياة قبل شهر رمضان الماضى وبطولة أحمد زاهر وميرنا نور الدين وجيهان خليل وإخراج رؤوف عبد العزيز، إضافة إلى مشاركتها في حدوتة "بينا اتفاق" من مسلسل "زى القمر".