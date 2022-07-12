فن ومشاهير

الليلة.. عمرو دياب يضىء سماء العلمين الجديدة بحفل غنائى ضخم

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القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم عمرو دياب  الليلة  الثلاثاء الموافق 12 يوليو  حفلا غنائيا يفتتح به موسم حفلات الصيف في مدينة العلمين الجديدة وتم تجهيز المسرح بأحدث التجهيزات والإمكانيات التي تتوفر لأول مرة في مصر، مما يضمن إبهارا ومستوى عالمى يساهم في جذب نجوم العالم لإقامة حفلات مماثلة ويتميز الحفل بديكورات باللون الأبيض ومن شروط الحفل الدخول بملابس بيضاء. ومن المقرر أن يقدم دياب فى الحفل باقة من أشهر أغانية القديمة والحديثة.

 

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 تجهيزات الحفل 

 

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تجهيزات الحفل 

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 تجهيزات الحفل 

 

 كما يستعد الهضبة لإحياء حفل افتتاح "موسم الجيمرز" في "بوليفارد الرياض"، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية ، يوم الخميس 14 يوليو القادم، ومن المقرر أن يقدم دياب فى الحفل باقة من أشهر أغانية القديمة والحديثة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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