شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة وعمر كمال ورضا البحراوى نجوم حفلات عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة حفلا غنائيا بأحد أماكن السهر بمنطقة الجيزة بمناسبة عيد الأضحى، اليوم الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى، فيما يحيى مطرب المهرجانات عمر كمال حفله يوم الثلاثاء، ليختتم الحفلات يوم الأربعاء المطرب الشعبى رضا البحراوى.

ويصور عمر كمال كليب جديد بعنوان "حلوين"، بالمشاركة مع المطرب عبد الباسط حمودة، والأغنية من كلمات وألحان عمر قطب، وتوزيع إسلام شيبسى، والتصوير يتم حاليا بأستوديو مصر، إخراج كامبا، وتعد هذه الأغنية هى الثانية التى تجمع عمر كمال بعبد الباسط حمودة، وذلك بعد نجاح أغنية "ضيعنا"، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نسبة مشاهدة تخطت الـ32 مليون مشاهدة.

وانتهى مطرب المهرجانات عمر كمال من تسجيل أغنية تحمل اسم "الحلوة محلوة" تجمعه بالمطرب توفيق الدلو، وهى من كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان، توزيع إسلام ساسو، ومن المقرر طرحها قريبًا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأحيا المطرب الشعبى رضا البحراوي مؤخراً، حفلا غنائيا على مسرح الزمالك رفع شعار كامل العدد، بتفاعل عشرات الحضور، حيث قدم العديد من الأغانى منها، "جيت ع البايظ" و"محدش ليه خير عليا" و"احنا فين" مرورا بأغنيات "أبطال العالم" و"راح" والعرض الحي الأول لأجدد أعماله "آخرة الصحوبية".