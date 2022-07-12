شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تخوض بطولة "أرواح خفية".. والتصوير أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الفنانة سمية الخشاب، بطولة مسلسل أرواح خفية، وهو تأليف سوسن عامر من إخراج المخرج ابرام نشأت، ويشارك سمية الخشاب البطولة كل من منذر ريحانه ونضال الشافعي وأخرون، ومن المقرر بدء تصوير المسلسل أول أغسطس المقبل.

أخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المُسلسل في الأربعينات مُرورًا بالخمسينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث.