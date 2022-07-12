شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم محمود الليثى وبلقيس فتحى يحييان حفلا غنائيا بأحد فنادق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان محمود الليثى والمطربة الإماراتية بلقيس فتحى اليوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو حفلاً غنائيًا بأحد فنادق القاهرة تزامنًا مع احتفالات عيد الأضحى ويقدم كل منهما فاصلاً من الأغانى، التى اشتهر بها وهذه هى المرة الأولى التى يلتقى الاثنان فى حفل واحد.ومن المقرر أن تقدم بلقيس عددًا من أغانيها التى قدمتها الفترة الأخيرة مثل "دبلوماسي وانتهي وممكن ودودوم وجبار وياخاله"، وأيضًا أغنية "العيد جاء".

من ناحية أخرى حالة من النشاط الفني يعيشها نجم الأغنية الشعبية المطرب محمود الليثى خلال هذه الفترة حيث يقدم خلال الفترة المقبلة العديد من الأغنيات المحببة لدى جمهوره والتى يحرص محبيه على الاستماع إليها وترديد كلماتها خاصة بالأفراح، وكذلك الحفلات الغنائية التي يحييها في موسم الصيف بالساحل الشمالى وأماكن السهر المختلفة.

ولكن المفاجأة هذه المرة ستكون من خلال أغنية تجمعه بشقيقه المطرب الشعبى حمادة الليثى، وهو نجم في مجال الأغنية الشعبية أيضًا فقدم الكثير من الأغانى التي حققت نجاحًا مثل أغانى، ادلع، حلو الحلو، مرجحينا، يا دنيا كده عيب، كما أنه كان سببًا في شهرة الفنانة الاستعراضية صافينار من خلال غنائه لأغنية "على رمش عيونها" ضمن أحادث فيلم "القشاش" والذى كان سبباً في