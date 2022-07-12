تصرّف لافت من زينب فياض اتجاه والدتها هيفاء وهبي والمتابعون: “بدنا صورة لك مع هيفا”.. لن تتوقع ماذا فعلت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 03:54 صباحاً - في تعليق لافت للفاشينيستا زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على صورة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع «إنستجرام»، كتبت فياض كلمة “تيجي” على واحدة من أحدث صورها.

وقد بدت زينب مرتدية فستان مزين بالورود وهي تجلس داخل السيارة وأرفقتها بكلمة: “تيجي؟” مع إيموجي قلب.

وقد كتبت زينب هذه العبارة بالتزامن مع إطلاق والدتها الفنانة هيفاء وهبي أغنية “تيجي” يوم الجمعة 8 تموز/ يوليو 2022، حيث رأى البعض أن زيتب توجه رسالة داعمة إلى والدتها، مثنيين على ذلك، وقد طالبها البعض بالتصالح مع والدتها وكتبت إحدى المتابعات: “بدنا صورة لك مع هيفا”.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض

الجدير بالذكر أن العلاقة بين هيفاء وهبى، وابنتها من زوجها الأول، نصر فياض، ليست على ما يرام، حيث أنجبتها هيفاء وهبـي في الـ18 من عمرها، لكنهــا تنازلت عنها فيما بعد بعدما خطت لطريق الفن والشهرة، لتحصل على الطلاق وتبدأ مسيرتها الفنّية.

ومنذ هذا الوقت حدثت القطيعة بين الثنائي، فترفض زينب رفضًا قاطعًا مقارنتهـــا بوالدتها أو الحديث عنها، حتى أن الأخيرة لم تقدم دعم لابنتها خلال خضوعها لعملية جراحية الفترة الماضية.

زينب فياض وعمليات التجميل

وتحظى زينب فياض بشهرة واسعة على إنستجرام في الوقت الحالي بعدما أجرت عدد من عمليات التجميل، ما جعل ملامحها تتغير كثيراً.

وتعرضت زينب فياض لاتهامات عدة بسبب إجراء عمليات تجميل لتصبح نسخة من والدتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، لكنها خرجت على حسابها وأكدت أن عمليات التجميل لم تغير ملامحها، وكتبت “كل عمر الو جمالو الخاص هيك من ربنا… يا ريت في تجميل يبيض سواد قلوب بعض المنفصمين”.

وشاركت مجموعة صور لها في السنوات العشر الماضية، وكتبت “جعلتموني أفعلها يا رفاق…وكمان ولا نقطة مكياج عادي أصلا كنت كتير صغيرة لا وماسكة نمر حقيقياً”.

بعد تجاوز «تيجي» 3.5 مليون مشاهدة.. هيفاء وهبي توجه رسالة إلى جمهورها

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على التوجيه الشكر لجمهورها ومحبيها، بعد نجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «تيجي»، إذ نجحت في تجاوز الـ 3.5 مليون مشاهدة منذ طرحها من 3 أيام فقط عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب».

ونشرت هيفاء مجموعة صور من كواليس الأغنية وعلقت عليها قائلة: «شكرا لكم جميعا حبايبي.. شكرا لردود الأفعال ودعمكم لأغنية تيجي.. بحبكم».

أغنية «تيجي» من كلمات الشاعر الغنائي أحمد عبدالنبي وألحان غريب وإخراج الفيديو كليب من إخراج البناني سليم الترك.

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