إبن محمد هنيدي الشاب يلفت الإنظار بوسامته وعضلاته المفتولة… لن تصدّقوا أنه نجله! – (صورة)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 03:54 صباحاً - مازح الفنان محمد هنيدي، جمهوره ومتابعيه بعدما أعلن عن فرحته بتحقيق ابنه أحمد لأمنيته التي طالما انتظرها وهي بناء عضلات قوية، والظهور بشكل يُشبه المشهد الشهير الذي قدمه في فيلم «فول الصين العظيم»، عندما بدا بعضلات ضخمة أثناء التعامل مع بعض الأشرار في العمل.

محمد هنيدي نشر صوره له من هذا المشهد، وأخرى لإبنه أحمد وهو في صالة الألعاب الرياضية ويبدو ببنيان قوي، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقًا عليها: «لما تكسل طول حياتك تروح الجيم وابنك يحقق لك أحلامك ومن غير بدلة عضلات».

وزاد محمد هنيدي في المنشور بكتابة تعليق على الصورة ليمزح به مع جمهوره قائلًا فيه: «وبعدين ماهي نفس الجينات … يعني انا لو كنت بدأت جيم كان زماني عملت فورمه اجمد بكتير عشان جيناتي الاصلية وجيناته مجرد جينات مكررة من جينات اجمد واقوى».

وأضاف في تعليق آخر مازحًا مع نجله أحمد: «لما بحفزه عشان يلعب كوره بناديه يا ماجواير بس معرفش بيزعل وبيتعصب ليه كل ماقوالهاله».

محمد هنيدي وابنه أحمد- صورة من حسابه على فيسبوك

يأتي هذا فيما نشر محمد هنيدي صورة أخرى له برفقة ابنه أحمد أيضًا ولكن في مرحلة الطفولة، وعلق عليها قائلًا: «انا واحمد ابني.. فينا كرش من بعض».

ثم عاود هنيدي نشر صورة أخرى لنجله أحمد بعدما اشتد عوده وهو في صالة الألعاب الرياضية، وعلق عليها: «احمد بعد ما خان عهد كرش العيلة وقالي لن اعيش بكرش ابي وعمل فورمه وبقى فرفور».

كما أضاف هنيدى فى التعليقات، “أحمد لاعب كورة محترف ودلوقتى نفسى يبقى لاعب كورة مشهور ويبقى خليفة هارى ماجواير”، فى إشارة ساخرة للاعب نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى الذى يسخر منه الكثيرون بسبب أخطائه الدفاعية القاتلة.

منزل محمد هنيدي يتعرض لحريق

وكان منزل الفنان محمد هنيدي قد تعرض منذ أيام لحريق التهم بعضًا من أثاث منزله دون حدوث أي اصابات سواء للفنان أو أي فرد من أسرته.

ونشر هنيدي عدة صور من منزله عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، تكشف تعرضه لحريق كبير.. وعلق عليها قائلاً: «‏الحمد لله.. بيتي ولع فجأة.. بس الحمد لله أن ربنا حفظنا وحفظ الاسرة وانها جيت على قد كدة ولحقناها بدري».

من جانب آخر، أكد الفنان الكوميدى الكبير – في وقت سابق – أن الحج مدرسة كبيرة، متمنيا حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا لكل الحجاج، ونشر عبر «تويتر» تعليقا على فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة فى السعودية، قائلا: “الحج مدرسة عظيمة، فخليك أستاذ فيها، لأن الحج يبدأ منك، حج مبرور وسعى مشكور”.

وكان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي، هو فيلم «الإنس والنمس»، الذي عُرض بالسينمات العام الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث شارك في بطولته: منة شلبي، عارفة عبد الرسول، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ.

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