شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر تستأنف تصوير "أعمل إيه" بعد إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف الفنانة نهال عنبر، تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل "أعمل إيه" المكون من 45 حلقة، بعد انتهاء فترة عيد الأضحى، حيث بدأ التصوير قبل أيام لعرضه في موسم الـ off sessions.

مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته صابرين، خالد الصاوى، سهير المرشدى، نهال عنبر، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور إيهاب، محمد مهران صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه قبل نهاية العام الجارى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة.

يذكر أن أخر أعمال نهال عنبر الدرامية، مسلسل "الحلم" والذى يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يضم العمل في قائمة أبطاله بجانب نهال عنبر، كلا من، صابرين، محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبو رية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام وغيرهم من الفنانين الشباب.

المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويقدم العمل رؤية مختلفة تمامًا لسكان منطقة الأسمرات، وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.