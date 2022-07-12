حلا شيحة تحذف الصورة التي اثارت الجدل بسبب ظهور ابنتها خديجة بدون حجاب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 02:43 صباحاً - أثارت صورة خديجة ابنة الفنانة المصرية حلا شيحة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الشبه الكبير الذي يجمعها بوالدتها.

وكانت الفنانة حلا شيحة قد نشرت صورة لوالدها مع بناتها وظهرت فيه الابنة الأكبر لها “خديجة” بدون حجاب، فظن الجمهور أن حلا قامت بخلع الحجاب بسبب الشبه الكبير الذي يجمع بينها وبين والدتها.

وعاودت حلا حذف الصورة من على إنستجرام بعد الجدل الكبير الذي أثارته الصورة دون توضيح السبب.

وكانت حلا قد علقت على الصورة: “عيد مبارك وإجازة سعيدة.. عيد مبارك على الجميع يا رب.. كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وصحة وسلامة وراحة هنية يا رب.. وينعاد علينا وعليكم وإحنا بأحسن حال يا رب”.

واعتزلت حلا شيحة التمثيل بعد تصوير فيلم “كامل الأوصاف” عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب، قبل أن تخلعهما وتعود للعمل بالفن مرة أخرى بعد 13 عاما، وشاركت في مسلسل” زلزال “مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل “خيانة عهد” مع النجمة يسرا عام 2020