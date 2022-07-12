“زهرة من الياسمين”.. اليسا تغني للبنان من الحان أسامة الرحباني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 02:43 صباحاً - أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة “زهرة من الياسمين” على التطبيقات الموسيقية وعبر قناتها على اليوتيوب مع فيديو كلمات يظهر مشاهد مختلفة من جمال لبنان وطبيعته ومعالمه.

العمل من كلمات كمال القبيسي، وموسيقى وتوزيع وإنتاج أسامة الرحباني، تسجيل وهندسة صوت استديو جورج مرعب.

وكانت إليسا قد أدّت هذه الأغنية للمرة الأولى خلال إطلالتها بحفل “ليلة أمل”، الّذي أحياه كلّ من الفنانة هبة طوجي وزوجها عازف البوق العالمي ابراهيم معلوف والموسيقي أسامة الرحباني الشهر الماضي.