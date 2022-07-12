“مسلم” يغني للمخدرات ويثير الجدل في مصر!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 02:43 صباحاً - أثار فنان مهرجانات مصري يدعى “مسلم”، جدلًا كبيرًا، بسبب أغنيته الجديدة المقرر طرحها خلال الفترة المُقبلة، والتي تحمل اسم “أنا جوبك صاحبك وحبيبك”، حيث يُغني فيها للمُخدرات.

وتقول كلمات أغنية مسلم الجديدة: “تنساني يومين وأجيلك، أنا جوبك صاحبك وحبيبك، أنا بونطك وتمللي في جيبك.. وبصهلل المزاج.. تحكي لي يا صاحبي همومك.. تحرقني بعدلك يومك.. تلجأ لي وتحس بكونك.. وتكون عال العال.. مفحرتش غير على شفايفي.. الانبساط على قد تبغي.. أنا اللي ريحتي بتعلي.. معايا تحس بتأني.. معايا كل شيء مرضي”.

ونشر مسلم مقطع من الأغنية على حسابه بتطبيق “تيك توك”، وانهالت تعليقات الجمهور على ما نشره مسلم وجاءت التعليقات على النحو التالي: “ماشي واقع بنعيشه وكل حاجة بس متعملش حاجة تمجد فيه “

وقال آخر: “ياريت تختار كلمات أغاني تعيش وتكون قدوة حسنة للشباب اللي بتحبك”، و”يعني ده اسمه كلام بذمتك”، و”صوتك حلو شوف أغنية تنفع أكتر مع صوتك”، و”النقابة مش هتسيبك”.