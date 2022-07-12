زوجة محمد إمام تلفت أنظار الجميع في العرض الخاص لفيلم “عمهم”.. لن تصدق مدى جمالها ونعومتها! – شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 يوليو 2022 02:43 صباحاً - في ظهور نادر لها، لفتت زوجة محمد إمام الأنظار خلال حضورها برفقة زوجها العرض الخاص لفيلمه الجديد “عمهم” الذي انطلق في صالات السينما.

وقد لفتت نوران طلعت زوجة إمام الأنظار بأناقتها ونعومة ملامحها، وحرصت على تقديم الدعم لزوجها، علمًا أنها لا تظهر معه في الحفلات والمناسبات الفنية ولا حتى بصور خاصة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يصر النجم المصري على إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن الإعلام.

وقد لاحظ المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي العلاقة المميزة التي تجمع بين محمد إمام وزوجته نوران طلعت وعبروا عن ذلك من خلال تعليقاتهم على الصور المنتشرة، متمنيين لهما المزيد من السعادة في حياتهما الزوجية.

محمد إمام يحقق 8 ملايين و600 ألف جنيه بفيلمه “عمهم” في شباك التذاكر

وحقق “فيلم عمهم” بطولة النجم محمد إمام، إيرادات بلغت 3 ملايين و934 ألف جنيه، ليلة أمس الأحد ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث طرح الفيلم يوم الخميس الماضى في جميع السينمات، لتكون محصلة ايراداته حتى الآن 8 ملايين و600 ألف جنيه، ليحتل المركز الثالث في شباك التذاكر، بعد فيلمي كيرة والجن للنجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم بحبك للنجم تامر حسنى.

الفيلم كوميدي- أكشن، ويعرض في 55 دار عرض كحد أقصى أي قرابة 110 شاشة، تدور أحداثه حول شاب يدعى سلطان، ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطنا في العديد من المتاعب.

ومن بين تعليقات رواد تويتر على الفيلم وأداء بطله محمد إمام: “الله على العظمة دي يا إمام”، “عجبني أوي الأكشن اللي في الفيلم بجد محمد إمام عالمي”، “شابو ليك يا عمهم والله”، “أنا دخلت فيلم (عمهم) وحقيقي انبسطت جداً من كواليتي فيلم عربي بالمنظر ده، وحقيقي مبهور بأداء محمد إمام خصوصا في حوار البوكسينج ده، فـ ما شاء الله يعني سلام وسيد رجب وثروت كالعادة إضافة لأي عمل هما فيه”، “ادخلوا الفيلم يا جماعة أكشن وكوميديا محصلش”.

وكتب آخرون “يا جماعة بجد فيلم عمهم من أجمل الحاجات اللي حصلت العيد ده ومحمد أثبت نفسه فعلا أنه هيوصل للعالمية”، “برنس فـ الفيلم يا عمهم”، “بجد محمد إمام ممثل مفيش زيه كوميدي على أكشن على دراما منوع كدا من كل حاجة”، “محمد سلام دا جامد عامل دور حلو اوي”، “سيد رجب ده ممثل جامد”، “أول حاجة كل سنة وانت طيب يا عمهم، الفيلم جميل بصراحة جامد، وكل اللي هيشوفه هينبسط منه أوي، وده يشجعنا دايما أن نكون في انتظارك يا نجم بالتوفيق لك يا رب في كل اللي جاي”.

جدير بالذكر أن فيلم “عمهم” من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.

وكان آخر أفلام محمد إمام “لص بغداد” وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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