شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما ينتهى من تسجيل الأغنية الرسمية لكأس العالم للمبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الموسيقار هشام خرما من تسجيل الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم للمبارزة، المقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب مصور ويغنيها كل من تسنيم العايدى ويوسف جبريال، بينما كتبها محمد الرفاعى وتسنيم وتحمل الأغنية اسم We Coming Home.

وانتهى فريق العمل من تصوير الكليب الرسمى للأغنية المقرر ظهوره قبيل حفل الافتتاح الرسمى للبطولة مساء الجمعة المقبل.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لسلاح الشيش "المبارزة" للرجال والسيدات فى الفترة من 15 إلى 23 يوليو الجارى وتقام فعالياته فى استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 103 دول.