فن ومشاهير

هشام خرما ينتهى من تسجيل الأغنية الرسمية لكأس العالم للمبارزة

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الموسيقار هشام خرما من تسجيل الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم للمبارزة، المقرر ظهورها للنور بشكل فيديو كليب مصور ويغنيها كل من تسنيم العايدى ويوسف جبريال، بينما كتبها محمد الرفاعى وتسنيم وتحمل الأغنية اسم We Coming Home.

وانتهى فريق العمل من تصوير الكليب الرسمى للأغنية المقرر ظهوره قبيل حفل الافتتاح الرسمى للبطولة مساء الجمعة المقبل.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لسلاح الشيش "المبارزة" للرجال والسيدات فى الفترة من 15 إلى 23 يوليو الجارى وتقام فعالياته فى استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 103 دول.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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