شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الموزعة لفيلم "بحبك": تامر حسنى حقق 100 مليون جنيه فى 3 أيام عربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الموزعة لفيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، أن العمل وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه عربيا في ثالث يوم من إصداره رسميا بالعيد، هو من تأليف وإخراج تامر حسنى، وتعد التجربة الإخراجية الأولى لنجم الجيل.

واحتفل تامر حسنى على صفحته الشخصية على "فيس بوك" بنجاح فيلمه قائلا: مفيش كلام يوصف فرحتي.. وكل الفخر إن فيلم بحبك من توزيع الشركة العالمية الكبيرة أورينت.. كما تشرفت أيضا بالكلام عنى بهذا الشكل من قبل مجلة السينما العالمية ڤارايتى".

وتلقى فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، والذى ينافس في موسم عيد الأضحى، إشادات من الجمهور الخليجى خلال أول أيام عرضه بالمملكة العربية السعودية، وأثنوا على كافة عناصر العمل من قصة وإخراج ورسائل مهمة يحملها الفيلم للجمهور، وإشادة بطاقم عمل الفيلم.

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.