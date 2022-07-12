شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميًا.. إنتر ميلان يعُلن رحيل نجم الفريق بشكل نهائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي رحيل نجم الفريق بشكل نهائي بعد نهاية عقده مع الفريق وعدم تجديده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إنتر ميلان يعُلن رحيل أرتورو فيدال

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن فريق إنتر ميلان قد أعلن اليوم الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجارى رحيل النجم التشيلي أرتورو فيدال وفسخ تعاقد الفريق معه بالتراضي.

وكان إنتر ميلان الإيطالي قد أعلن انضمام أرتورو فيدال في عام 2020 قادمًا من صفوف نادي برشلونة، حيث شارك مع الفريق في 70 مباراة في جميع المسابقات، حيث سجل 4 أهداف وقام بصناعة 6 أهداف آخرين، وحقق مع الفريق ثلاثة ألقاب مختلفة.

حيث قال إنتر ميلان في بيان رسمي له اليوم:"نعلن اليوم أننا توصلنا لاتفاق بنهاية عقد اللاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال بالتراضي، يؤد النادي أن يشكر فيدال على العامين الذي قضاهما داخل أروقة الليرازوري وحقق معنا ثلاثة ألقاب".

ترتيب إنتر ميلان الموسم الماضي في الدوري الإيطالي

وكان إنتر ميلان قد احتل المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد اربعة وثامنون نقطة جمعهما من لعب ثمانية وثلاثين مباراة حيث حقق الفوز في خمسة وعشرين مباراة وتعادل في تسعة مباريات وتلقى الهزيمة في أربعة مناسبات.

ملخص مهارات فيدال مع انتر ميلان الايطالي