حميد الشاعرى: علاقتى بالكينج محمد منير لم تكن صداقة فقط بل تعاون مشترك

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان حميد الشاعرى ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ليتحدث عن ذكرياته الفنية، وبداياته فى مصر.

أوضح الشاعرى أن أول صديق له فى مصر كان الفنان محمد منير، فقد كان يحبه ويسمع عنه أثناء تواجده فى لندن، قائلا: "كنت بسمعه وأنا صغير فى لندن.. كان تحت منى المركز العربى اللى بيجب الجرايد العربية وكله، فسمعت له ألبوم وأنا هناك، وارتبط بيه من وأنا هناك وحبيته جدا".

تابع: "ولما جيت مصر.. اتغيرت الظروف وتعاقدت مع الشركة اللى متعاقد معاها محمد منير.. حبيته جدا لأن لقيت الشخصية اللى حاططها فى مخليتى قدامي.. حبيته وبقينا أصدقاء.. واستأمنته على حاجات كتير جدا مكنش حد يعرفها عني.. منير كان كويس جدا.. بعد كده أتعرفت على على عبد الخالق وحنان ومنى عبد الغنى وهكذا".

فى نفس السياق، أشار حميد الشاعرى إلى أن علاقته بمحمد منير لم تكن صداقة فقط، بل أيضا تعاون مشترك، منها أغنية "أكيد" التى كانت وليدة جلسة لهما أمام التليفزيون، مضيفا: "أغنية (أكيد) كان وليدة قعدة قدام التيلفزيون فى سنة 1986.. كنا قاعدين وحصلت أحداث تشرنوبل.. كان حدث كارثى ومأساوى، فعملناها على طول".